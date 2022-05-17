حكومة اقليم كوردستان توجه بإطلاق رواتب موظفي السليمانية وحلبجة وإدارتين

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع عن عقد اجتماع لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع إدارات السليمانية وحلبجة وگرميان ورابرين لمناقشة الوضع المالي في تلك المناطق.

وحضر الاجتماع ايضاً نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، ووزير داخلية الاقليم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الحكومة وجه بصرف رواتب الموظفين في الوقت المحدد من قبل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان دون أي تأخير وبصورة متساوية على أن يتم توزيعها لغاية ال٢٨ من شهر أيار الحالي.

وبين المصدر أن رواتب شهر نيسان ستوزع من واردات النفط الشهرية ومن مبلغ ٢٠٠ مليار الذي أرسل من بغداد.

كما واشار الى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الوضع المالي لتلك المناطق.