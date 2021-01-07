حكومة كوردستان توجه بتشكيل قوة خاصة لحماية الحدود وتصوت على جدول للموازنة

شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الخميس، جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، انه في مستهل الاجتماع، هنأ رئيس مجلس الوزراء ونيابة عن مجلس الوزراء كمال أتروشي لنيله ثقة البرلمان وزيراً للثروات الطبيعية، وتمنى له النجاح في مهامه.

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى عرض الخطوط العامة للمسودة الأولى لمشروع موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، كما تم الاستماع لمقترحات وتوقعات الوزارات المختلفة إزاء تنظيم الإيرادات وخفض النفقات والحد من العجز المالي لسنة 2021.

وقدم وزير المالية آوات شيخ جناب تقرير وزارته بشأن الوضع المالي الراهن لإقليم كوردستان والاستعدادات الجارية لإعداد مسودة مشروع موازنة 2021.

وبعد ذلك، عرض وزير التخطيط دارا رشيد تقرير وزارته حول الموازنة الاستثمارية للمشاريع الخدمية في إطار مشروع موازنة الإقليم لسنة 2021.

وبعد المناقشات والتباحث، صوّت مجلس الوزراء على جدول زمني لإعداد مشروع موازنة 2021، وعلى ضوء ذلك سيعقد المجلس الأعلى للاقتصاد اجتماعاً الأسبوع المقبل للمصادقة على المسودة الأولى لمشروع موازنة الإقليم.

وفي إطار مناقشة تنظيم الإيرادات للموازنة المالية في الإقليم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية بذل كل الجهود بهدف تنظيم وتعظيم الإيرادات المالية لحكومة الإقليم وذلك ضمن البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة.

وعلى هذا الأساس، وعلى ضوء توصية من رئيس الوزراء، وجّه مجلس الوزراء وزراتي الداخلية والبيشمركة بتشكيل قوة خاصة ومشتركة مهمتها منع وقوع أي خروقات ومخالفات قانونية في المعابر الحدودية لإقليم كوردستان، انطلاقاً من الصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه القوة المشتركة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة التهريب وأي عمل غير قانوني في المعابر كافة وبدون استثناء.

كما تم التشديد على ضرورة تطبيق جميع القرارات المتخذة في السابق والتي تهدف إلى تنظيم عمل العقود الخدمية في المعابر الحدودية وبما يراعي الإيرادات والمصلحة العامة.