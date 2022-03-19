سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة اقليم كوردستان توافق على تحويل ناحية "حاجياوا" إلى قضاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-19T15:22:09+0000
حكومة اقليم كوردستان توافق على تحويل ناحية "حاجياوا" إلى قضاء

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، كتاباً رسميا إلى رئاسة الإقليم بشأن تحويل ناحية "حاجياوا" في إدارة منطقة "رابرين" المستقلة إلى قضاء.

وسابقا دعت وزارة داخلية الإقليم إلى تحويل الناحية إلى قضاء لتوفر المقومات كافة لذلك وخاطبت حكومة كوردستان لاتخاذ القرار.

وناحية حاجياوا تُعد من أكبر نواحي منطقة "رابرين" وتقع إلى الغرب من قضاء رانية.

وتقع ناحية حاجياوا، المتاخمة لعدة مناطق، في الجزء الشمالي من الحدود مع كل من منطقتي راوندوز وشقلاوة في محافظة أربيل، وفي الجنوب والجنوب الشرقي من الزاب الصغير ودوكان، وفي الجزء الشرقي من رانيا والأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من قضاء كويسنجق.

related

الاتحاد الوطني يردُّ على حكومة اقليم كوردستان بعدة نقاط منها تعيين مساعدين لبارزاني

Date: 2019-11-02 14:13:48
الاتحاد الوطني يردُّ على حكومة اقليم كوردستان بعدة نقاط منها تعيين مساعدين لبارزاني

وزير في حكومة كوردستان يحسم موعد زيارة وفد الاقليم الى بغداد

Date: 2020-08-23 08:56:04
وزير في حكومة كوردستان يحسم موعد زيارة وفد الاقليم الى بغداد

حكومة إقليم كوردستان تزف نبأ ساراً للمحاضرين

Date: 2021-10-17 08:38:51
حكومة إقليم كوردستان تزف نبأ ساراً للمحاضرين

حكومة اقليم كوردستان: ماحصل في برلمان كوردستان هدفه الاستعراض وزرع الحقد

Date: 2021-03-31 16:56:00
حكومة اقليم كوردستان: ماحصل في برلمان كوردستان هدفه الاستعراض وزرع الحقد

حكومة إقليم كوردستان: متلزمون بقانون النفط والغاز وبالعقود المبرمة مع الشركات العالمية

Date: 2022-03-09 14:02:15
حكومة إقليم كوردستان: متلزمون بقانون النفط والغاز وبالعقود المبرمة مع الشركات العالمية

بارزاني يوجز ملخصا عن عمل حكومته بـ100 يوم: كوردستان الان اكثر قوة واستقرارا

Date: 2019-12-07 19:07:50
بارزاني يوجز ملخصا عن عمل حكومته بـ100 يوم: كوردستان الان اكثر قوة واستقرارا

بارزاني يبلغ مبعوثا امريكيا "قلقه" ازاء استمرار التعريب بمناطق النزاع

Date: 2020-09-22 12:50:22
بارزاني يبلغ مبعوثا امريكيا "قلقه" ازاء استمرار التعريب بمناطق النزاع

حكومة إقليم كوردستان تفصح عن سبب تعرقل توزيع الرواتب

Date: 2021-11-02 07:25:23
حكومة إقليم كوردستان تفصح عن سبب تعرقل توزيع الرواتب