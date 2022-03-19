حكومة اقليم كوردستان توافق على تحويل ناحية "حاجياوا" إلى قضاء

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، كتاباً رسميا إلى رئاسة الإقليم بشأن تحويل ناحية "حاجياوا" في إدارة منطقة "رابرين" المستقلة إلى قضاء.

وسابقا دعت وزارة داخلية الإقليم إلى تحويل الناحية إلى قضاء لتوفر المقومات كافة لذلك وخاطبت حكومة كوردستان لاتخاذ القرار.

وناحية حاجياوا تُعد من أكبر نواحي منطقة "رابرين" وتقع إلى الغرب من قضاء رانية.

وتقع ناحية حاجياوا، المتاخمة لعدة مناطق، في الجزء الشمالي من الحدود مع كل من منطقتي راوندوز وشقلاوة في محافظة أربيل، وفي الجنوب والجنوب الشرقي من الزاب الصغير ودوكان، وفي الجزء الشرقي من رانيا والأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من قضاء كويسنجق.