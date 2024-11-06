حكومة اقليم كوردستان تهنئ ترامب وتتطلع لتعميق الشراكة بين اربيل وواشنطن

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على اعادة انتخابه مرة أُخرى للمنصب ذاته.

وكتب مسرور بارزاني في منشور على منصة "إكس - تويتر سابقا"، ‏"تطلع إلى تعميق الشراكة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، والعمل معًا لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.