حكومة اقليم كوردستان تهنئ بحلول شهر رمضان وتحذر من احتكار احتياجات المواطنين

شفق نيوز/ قدم المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم السبت، التهاني بحلول شهر رمضان، محذرا من جميع انواع الاحتكار لاحتياجات المواطنين في الأسواق.

وجاء في بيان لعادل ورد لوكالة شفق نيوز، انه يقدم احر التهاني لجميع مسلمي كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكدا ان شعب كوردستان اغلبية مسلمة ملتزم دوما بقيمه الجميلة والاصيلة .

وعبر عادل عن الامل ان يتعاون الجميع بشكل أكبر في هذا الشهر والابتعاد عن الاحتكار في الأسواق ورفع اسعار الحاجات الضرورية للمواطنين فيه.

وحذر من ان حكومة الاقليم ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص الذين يحتكرون في الأسواق، مبينا أنهم سيلقون جزاءهم بهذا الصدد.