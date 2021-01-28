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حكومة اقليم كوردستان تنتظر إتفاقاً مع بغداد لدفع الرواتب كل 30 يوما

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-28T09:43:36+0000
حكومة اقليم كوردستان تنتظر إتفاقاً مع بغداد لدفع الرواتب كل 30 يوما

شفق نيوز/ اكد وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الخميس ان حكومة الاقليم تأمل بأن يتوصل وفدها الذي يزور العاصمة بغداد حاليا الى اتفاق حول الموازنة الاتحادية للعام 2021 لكي تتمكن من صرف المرتبات الشهرية كل 30 يوماً.

وقال حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية اليوم، ان "حكومة اقليم كوردستان تسعى لتحسين الواقع المعيشي للتدريسيين والمعلمين والموظفين كافة، ولكن نواجه ازمة اقتصادية كبيرة بسبب قطع ميزانية الاقليم ومستحقاته المالية من قبل الحكومة الاتحادية، وتفشي فيروس كورونا".

واردف قائلا ان "حكومة الاقليم ارسلت وفدا رفيعا الى بغداد برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء من اجل التوصل الى اتفاق على حصة الاقليم في مشروع قانون موازنة العام 2021"، مؤكدا انه "مما لا شك فيه اذا تم التوصل الى اتفاق بين الجانبين فإن الوضع المالي سيكون افضل في كوردستان".

واشار الوزير الى ان "حكومة اقليم كوردستان اعتمدت وبشكل كلي على الإيرادات الداخلية في سبيل توفير الرواتب"، مشيرا الى ان "توجه حكومة اقليم كوردستان ينصب على صرف الرواتب الشهرية كل 30 يوما".

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