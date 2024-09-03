مسرور بارزاني: النظام المصرفي في اقليم كوردستان بات أكثر قوة وفاعلية

شفق نيوز/ وصف رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، النظام المصرفي في الاقليم بأنه "بات أكثر قوة وفاعلية"، في حين صرّح بأنه تم إدخال 500 ألف عامل في القطاع العام بنظام "حسابي" المصرفي المعتمد من قبل حكومة الاقليم في صرف المرتبات والمستحقات المالية.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال مراسم افتتاح معرض "هايتيكس الدولي للتكنولوجيا في اربيل للعام 2024.

وقال مسرور بارزاني في كلمته إن النظام المصرفي في اقليم كوردستان أصبح أكثر قوة وفاعلية ووصل الى مستوى جيد ، ولا داعي بان يقف الآلاف من الموظفين طوابير لتسلم الرواتب بعد الآن.

وأردف بالقول، إنه "لغاية الآن تم تنصيب 200 جهاز ATM في اقليم كوردستان، و برنامجنا هو تنصيب 1000 جهاز في عموم مناطق ومدن الاقليم، مضيفا أنه "قمنا حتى الآن بإدخال 500 الف عامل في القطاع الخاص بنظام "حسابي" المصرفي، وضمن برنامجنا إدخال مليون عامل مع حلول العام المقبل".

وتابع مسرور بارزاني القول إن "الخدمات المصرفية في اقليم كوردستان شهدت تطورا بخمسة أضعاف خلال الأشهر العشرة الماضية".