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حكومة اقليم كوردستان تمدد تعليق دوام المدارس والجامعات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-07T05:49:48+0000
حكومة اقليم كوردستان تمدد تعليق دوام المدارس والجامعات

شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس تمديد تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات، لتفادي عودة ارتفاع معدل الإصابات بالجائحة بعد ان شهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

وقررت الحكومة في وقت سابق تعليق الدوام لغاية 7 – 1 – 2021.

وبهذا الخصوص قال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، بعد الاستشارة مع وزارة الصحة حول الوضع من فيروس كورونا، بخاصة تفشي الفيروس من جديد بعدة دول، تم القرار ولحماية صحة الطلبة والتدريسيين تعليق الدوام لغاية (2021/1/16) في المدارس والمعاهد والجامعات.

وكان مجلس وزراء الاقليم قد وافق على ان يقتصر دوام الفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، وان يكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي كورونا الا ان اللجنة العليا عدلت عن هذا القرار لتعلق الدوام في المراحل الدراسية كافة في 1-11-2020.

وكان المسؤولون الصحيون في اقليم كوردستان قد ذكروا في نهاية شهر تشرين الاول/اكتوبر ان المئات من التدريسيين والمعلمين والطلبة والتلاميذ اصيبوا بكورونا مع المباشرة بالدوام بالمدارس.

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