حكومة اقليم كوردستان تكشف سبب عدم تمويل رواتب شهري آب وايلول

شفق نيوز/ أفصح مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية، ريباز حملان، يوم الثلاثاء، عن سبب عدم تمويل الحكومة الاتحادية لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم لشهري آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر الماضيين.

وقال حملان في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في اربيل، إنه كان من المقرر أن ترسل وزارة المالية الاتحادية العجز الحاصل في رواتب شهر آب/ أغسطس الماضي والبالغ 243 مليار دينار إلى إقليم كوردستان في مطلع الاسبوع الجاري، ولكن للأسف الوزارة كل يوم تخرج لنا بمبرر وعذر، وتؤخر هذا الموضوع، معبرا عن أمله بأن ترسل الوزارة اليوم ذلك المبلغ.

وأوضح أن وزارة المالية الاتحادية لديها بعض الملاحظات على قوائم الموظفين وخاصة نظام (البايومتري)، وعلى بعض الترفيعات في بعض الدوائر الحكومية في الاقليم.

كما أشار حملان الى أنه في حال تم إيداع مبلغ العجز في حساب البنك المركزي العراقي فرع اربيل فان حكومة إقليم كوردستان ستباشر توزيع راتب شهر آب/أغسطس الماضي.

وعن رواتب شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قال حملان إن وزارة المالية الاتحادية طلبت من حكومة الاقليم اعتماد قوائم شهر شباط بهذا الشأن.