حكومة اقليم كوردستان تكرر مطالبتها بمغادرة المجاميع المسلحة الاجنبية لسنجار

شفق نيوز/ كرر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، مطالبته بضرورة مغادرة المجاميع المسلحة الاجنبية لقضاء سنجار، والمضي في تنفيذ الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد الذي يقضي بتطبيع الأوضاع داخل القضاء تمهيدا لعودة النازحين الايزيديين كافة الى ديارهم.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم وضعه الحجر الاساس لمشروع طريق شيخان - لالش، إن "حكومة اقليم كوردستان ملتزمة بالحفاظ والدفاع عن حقوق الاخوات والاخوة الايزيديين، وتبذل قصارى جهدها لتقديم المزيد من الخدمات والتقليل من الألم والأذى الذي لحق بهم".

وأضاف "مستمرون في مساعينا لتقوم الحكومة الاتحادية بتطبيع الأوضاع في سنجار"، مشددا على أنه "يتعين على المجاميع الاجنبية والميليشيات مغادرة سنجار، وان تكون ادارة القضاء بيد سكان المنطقة الأصليين وهذا يتحقق بتنفيذ ذلك الاتفاق".

وتابع رئيس حكومة الاقليم القول، إن "تنفيذ ذلك الاتفاق يمهد الطريق لاعادة اعمار سنجار والمناطق المحيطة بها لكي يعود النازحون برؤوس مرفوعة الى ديارهم".