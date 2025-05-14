حكومة اقليم كوردستان تقرّ تسعيرة مدعومة لمشروع "روناكي" لكهرباء بلا انقطاع

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء، عن تصويت مجلس وزراء الإقليم على تحديد تسعيرة الكهرباء ضمن مشروع "روناكي"، مشيراً إلى أن 80% من المواطنين سيتمكنون من دفع تكلفة أقل من السابق مقابل الحصول على كهرباء مستمرة.

وقال المتحدث، هوراماني، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تمت المصادقة على تسعيرة الكهرباء الخاصة بمشروع روناكي بالإجماع في اجتماع مجلس الوزراء"، مبيناً أن "المشروع يُنفذ بالتنسيق بين المواطنين وحكومة الإقليم، وسيعود بالفائدة على الجميع، حيث سيساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء المعيشي والاقتصادي".

وأضاف: "من المتوقع أن يتمكن نحو 80% من المواطنين من تقليل إنفاقهم الشهري على الكهرباء مقارنة بالسابق، مقابل الحصول على خدمة كهرباء دائمة على مدار 24 ساعة".

كما أشار هوراماني، إلى أن، "الخطة الحكومية تهدف إلى استكمال المشروع في مراكز جميع المحافظات بحلول نهاية العام الجاري، على أن تُنفذ في باقي المناطق تباعاً لاحقاً"، مضيفاً أن "هذا المشروع يُعد من الإنجازات الكبيرة لهذه التشكيلة الوزارية بقيادة مسرور بارزاني، وهو مشروع خُدِمِي بامتياز يهدف إلى خدمة المواطنين".

وتابع حديثه قائلاً: "في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد على مدار الأشهر الثلاثة الأولى، ستقدم حكومة إقليم كوردستان دعماً مالياً بنسبة 50%، و25%، و15% تبعاً للفئات، لتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المشروع وتركيب أنظمة الطاقة المعتمدة فيه".

وعلى صعيد آخر، أوضح هوراماني، أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024، عن مشروع (النور = روناكي) بهدف القضاء على مشاكل الكهرباء التي عانت منها الإقليم لعقود من الزمن.