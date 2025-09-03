حكومة اقليم كوردستان تعلن قرب اعادة 25 شاباً من ليبيا بعد إطلاق سراحهم

شفق نيوز - أربيل

أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في اقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء، أنه ستتم قريباً اعادة 25 شاباً كوردياً من الذين كانوا محتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن.

وقالت الدائرة في بيان اليوم، إنه بالتعاون والتنسيق بينها وبين السفارة العراقية في ليبيا، تمكنت من تحديد مكان خمسة وعشرين شابًا من اهالي اقليم كوردستان في ليبيا وإطلاق سراحهم.

ووفقا للبيان، فإنه بناءً على توصية ودعم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تم استكمال إجراءات عودة هؤلاء الشباب إلى الإقليم، وتم تقديم جوازات سفرهم وتذاكر العودة لهم.

هذا ومن المقرر أن يعود اولئك الشباب إلى إقليم كردستان في العاشر من هذا الشهر، بحسب دائرة العلاقات الخارجية.

يذكر أنه في شهر آب/أغسطس الماضي، و بالتنسيق بين دائرة العلاقات الخارجية والسفارة العراقية في ليبيا، تم الإفراج عن ستة شبان من سجون تلك البلاد وعودتهم إلى إقليم كوردستان.