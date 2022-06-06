حكومة اقليم كوردستان تعلن عن استلام مبالغ القمح من بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تسلمها اكثر 25 ألف طن من القمح للعام الحالي من الفلاحين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حكومة إقليم كوردستان تسلمت 25 ألفاً و653 طناً و420 كيلوغراماً من القمح من مزارعي وفلاحي إقليم كوردستان لهذا الموسم الزراعي.

واضافت ان وزارة التجارة والصناعة تسلمت ملياري دينار من الحكومة الاتحادية لعام 2022، مليار دينار منها لمحافظة السليمانية، و500 مليون دينار لمحافظة اربيل، و500 مليون دينار لمحافظة دهوك.

واشارت الى انه بسبب ارتفاع أسعار القمح في العالم، فقد تقرر شراء القمح من المزارعين بسعر مختلف عن السنوات السابقة.