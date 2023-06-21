حكومة اقليم كوردستان تعلن عطلة عيد الاضحى وتستثني وزارة واحدة من التعطيل

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الأربعاء، عطلة عيد الاضحى في كوردستان ولمدة خمسة أيام.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بمناسبة حلول عيد الأضحى قررت حكومة اقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء وزارة التربية، والتي وفقا لجدول اللجنة العليا للامتحانات فإن يوم الثلاثاء المصادف 27 حزيران يكون الامتحان النهائي للصف الـ12 الثانوي (السادس الاعدادي)

واشار البيان إلى ان العطلة ستكون اعتبار من يوم الثلاثاء 27 حزيران ولغاية السبت 1 تموز.

ويتم استئناف الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة يوم الأحد المصادف الثاني من شهر تموز المقبل، بحسب البيان.