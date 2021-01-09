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حكومة اقليم كوردستان تعلن صرف أكثر من 6 ترليونات دينار رواتب في عام 2020

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-09T09:21:37+0000
حكومة اقليم كوردستان تعلن صرف أكثر من 6 ترليونات دينار رواتب في عام 2020

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان يوم السبت عن صرف 8 رواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام خلال العام 2020 جزء منها دفعتها حكومة الاقليم والجزء الاخر أمّنتها الحكومة الاتحادية، مشيرة الى المجموع الكلي للمبالغ المالية الموزعة للرواتب بلغت ستة ترليونات، و500 مليار دينار عراقي.

وقالت الدائرة في جدول نشرته اليوم تضمن احصائيات بالارقام عن الرواتب، ان حكومة الاقليم قامت بتأمين مانسبته 63.8% بينما أمّنت الحكومة الاتحادية 36.1% من المجموع الكلي لتلك الرواتب.

واوضحت ان حكومة الاقليم وزعت الرواتب بتواريخ 13 – 1، و9 -2، و9 – 3، 4 – 5، 27 – 6، 18 – 8، و15 – 10، و3 -12 خلال العام 2020، الا ان رواتب شهر نيسان، وتموز، وايلول، وتشرين الثاني لم يتم دفعها.

واشارت الدائرة الى قطع مبلغا مقداره 11 مليارا و880 مليون دينار في شهور: كانون الثاني، وشباط، واذار، ونيسان من قبل الحكومة الاتحادية.

وبحسب جدول الدائرة فان الحكومة الاتحادية ارسلت ماقيمته 400 مليار دينار الا انها لم ترسل في الشهور (5-6-7-10-11-12) اية مبالغ مالية الى حكومة اقليم كوردستان.

وتابعت الدائرة ان حكومة اقليم كوردستان خصصت في العام 2020 ستة ترليونات، و505 مليارات، و988 مليونا، و307 آلاف، و176 دينارا عراقيا لرواتب الموظفين.

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