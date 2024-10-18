حكومة اقليم كوردستان تعلن تعطيل الدوام ليومي السبت والأحد

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي غدا السبت وبعد غد الأحد بالتزامن مع إجراء انتخابات برلمان كوردستان العراق بدورته السادسة.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه بسبب انتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة فيكون يوما 19 و20 من شهر تشرين الاول/اكتوبر الجاري عطلة رسمية في جميع المؤسسات والدوائر الحكومة في الاقليم.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كوردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، فسيصوتون بالاقتراع العام يوم الأحد المقبل.