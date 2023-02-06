حكومة اقليم كوردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة ايام

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة ايام بسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم وخلف الاف الضحايا والمصابين.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "حفاظا على حياة وسلامة المواطنين تقرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم مؤسسات اقليم كوردستان لمدة ثلاثة ايام". واضافت ان "العطلة تشمل ايام 7 و 8 و 9 من الشهر الجاري"، مشيرة الى ان "عملية توزيع الرواتب مستمرة".

وفجر اليوم الإثنين، قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا)، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين قدر المعهد الأميركي للزلازل قوة الهزة الرئيسية بـ7.8 درجات، وقدرها معهد رصد الزلازل الأوروبي بـ7.5 درجات.

وأعلن نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541 والجرحى إلى 9733.

في حين ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 911 قتيلا و2426 مصابا.