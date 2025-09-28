تراجع معدلات ضحايا حوادث السير لأكثر من 60% في اقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن معدلات الحوادث المرورية قد انخفضت إلى أكثر من 50 بالمئة، بينما تراجع ما ينجم عنها من وفيات وإصابات لأكثر من 60 بالمئة، وذلك بفضل تفعيل كاميرات مراقبة السرعة من قبل وزارة الداخلية في الطرق والشوارع بمناطق ومدن الاقليم.

وقال مسرور بارزاني في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل مشروع "دليل السلامة" الذي أطلقته وزارة الداخلية في الإقليم، إن هذا الدليل سيكون أساساً ومرجعاً لحماية السلامة في المباني السكنية وأماكن الإقامة والمعامل ومحطات الوقود وجميع المشاريع التي يعيش فيها المواطنون أو يتعاملون معها يومياً.

وأوضح أن الهدف من إعداد هذا الدليل هو أن يكون المواطنون في هذه الأماكن محميين من أي أذى بشري أو مادي، وأن يُمنع وقوع أي خطأ تقني قد يؤدي، إلى كارثة تُخلّف خسائر كبيرة بشرية أو مادية.

كما أشار مسرور بارزاني إلى أن كوردستان تشهد تطورا ملحوظاً في القطاعات كافة، ولكن بالتأكيد هناك تطورات ينبغي أن نواكب فيها المعايير العالمية لكي يكون المواطنون أكبر المستفيدين من التكنولوجيا، ويكونون بعيدين عن المخاطر.

وختاما دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات والإرشادات من اجل سلامتهم في مجالات المرور، وعلى الشوارع والطرقات والجسور، وكيفية التعامل مع الحرائق والأمور الأخرى التي تخص الأمن والسلامة.