حكومة اقليم كوردستان تعلن الحداد العام لـ3 أيام على ضحايا فاجعة الحمدانية

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الأربعاء، الحداد العام في الاقليم على خلفية فاجعة الحمدانية.

جاء ذلك عبر إعلان من قبل المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي.

ولقي العشرات مصرعهم في حريق اندلع في قاعة احتفالات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى الليلة الماضية.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله رمضان الجبوري في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن مجمل الخسائر التي حصلت داخل القاعة هي 223 من بينها 87 وفيات، و136 مصابا بجروح مختلفة.