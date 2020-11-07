إقليم كوردستان يستأنف تصدير النفط بعد إعادة تصليح الأنبوب الناقل

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم السبت استئناف تصدير النفط بعد إعادة تصليح الانبوب الناقل للخام والذي تم استهدافه من قبل حزب العمال الكوردستاني.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في تغريدة له على "تويتر" اليوم ان الحكومة استأنفت ضخ النفط من الانبوب الناقل بنفس الطاقة الانتاجية.

وكانت الحكومة قد اعلنت نهاية شهر تشرين الاول/ اكتوبر توقف صادراتها النفطية جراء هجوم استهدف خط الأنابيب الناقل للخام.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا نشرت في يوم 29 من الشهر الماضي بياناً للحزب الكوردي قال فيه إن مقاتلي العمال الكوردستاني فجروا في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء أنبوب نفط لشركة "بوتاش" التركية في منطقة باغوك التابعة لمدينة ميردين شمال شرقي تركيا.

ووفق بيان العمال الكوردستاني فأن التفجير تسببت بإعطاب الأنبوب النفطي كلياً وخروجه عن العمل.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من إعلان مجلس أمن إقليم كوردستان تفكيك خلية مكونة 12 فرداً مرتبطين بالعمال الكوردستاني كانت تخطط لشن هجمات على دبلوماسيين وأصحاب رؤوس أموال.

كما تأتي هذه التطورات بعد توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بنينوى من شأنه إدارة المنطقة بصورة مشتركة وإخراج الجماعات المسلحة منها وعلى رأسها حزب العمال الكوردستاني.