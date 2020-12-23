حكومة اقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي أسبوعاً

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

جاء ذلك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز صدر في أعقاب الاجتماع الاسبوعي للحكومة.

وأوضح البيان أن مجلس وزراء إقليم كوردستان قدم، وبمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، خالص التهاني والتبريكات إلى شعب كوردستان ولا سيما الإخوة والأخوات المسيحيين بهذه المناسبة.

وأعلن المجلس تعطيل الدوائر الرسمية بدءاً من 27 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ولغاية الثاني من كانون الثاني (يناير) 2021.

وفي وقت سابق الأربعاء، قررت المديرية العامة لشؤون المسيحيين في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان الغاء مراسم الاحتفالات بمناسبة حلول اعياد رأس السنة الميلادية جراء تفشي ظهور فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه بهدف الوقاية من تفشي الفيروس فإن العيد لهذا العام سيقتصر على إقامة مراسم القداس في الكنيسة فقط وماعدا هذا فلن تُقام تجمعات او احتفالات في قاعات المناسبات داخل الكنائس.