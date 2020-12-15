حكومة اقليم كوردستان تعتزم رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع عدد من الدول

شفق نيوز/ اعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي يوم الثلاثاء عن عزم دائرته رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع عدد من الدول التي ترغب بأن يكون لها علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية مع الاقليم.

وقال دزيي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الاقليم، ان تفشي فيروس كورونا في العالم تسبب بإيقاف نشاطات دائرة العلاقات الخارجية في التواصل مع بلدان الخارج من خلال زيارتها، مردفا بالقول انه من الممكن ان تأتي قريبا عدة شركات الى اقليم كوردستان للاستثمار في مشاريع جديدة.

ونوه الى ان عمل ممثليات حكومة الاقليم في الخارج لا يقتصر على تمثيل سياسة واستراتيجية حكومة الاقليم فقط بل يشمل التواصل على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، مبينا ان الممثلين للحكومة "يتحمولون مسؤولية كبيرة في هذا المجال والى الان يؤدون اعمالهم بشكل جيد".

ويمتلك اقليم كوردستان العراق 14 ممثلية في مختلف دول العالم.