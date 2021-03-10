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حكومة اقليم كوردستان تطلق جملة مشاريع خدمية في محافظة حلبجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-10T19:17:08+0000
حكومة اقليم كوردستان تطلق جملة مشاريع خدمية في محافظة حلبجة

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إقرار العديد من المشاريع الخدمية لمحافظة حلبجة تضمنت بناء الجسور ومد أنابيب المياه وتبليط الشوارع وترميم المدارس.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناء على أوامر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني سيتم تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية المهمة في محافظة حلبجة، مبينا أن قسماً منها يتعلق بتنمية المحافظات وكانت قد أقرت من قبل رئيس الحكومة.

واضاف ان القسم الآخر من المشاريع التي سيتم تنفيذها من الوزارات في حدود محافظة حلبجة وتم إقرارها من قبل رئيس الحكومة، لافتا الى ان تلك المشاريع تتضمن بناء جسر توقوت وهو مشروع استراتيجي تربط بين حلبجة وكرميان.

ونوه البيان الى وجود 15 مشروعاً خدمياً للتبليط ومد أنابيب الماء الصالح للشرب في حدود بلدية حلبجة وترميم العديد من المدارس، لافتا الى وجود مشروع إيصال الكهرباء ونصب المحولات الكهربائية لتسعة أماكن مختلفة في مركز مدينة حلبجة.

كما تضمنت المشاريع حسب البيان اعادة ترميم مبنى المديرية العامة للشهداء، وكذلك استكمال الاقسام الداخلية التابعة لجامعة حلبجة.

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