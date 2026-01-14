اقليم كوردستان يطالب بغداد بـ7 رواتب ويرجح تمديد الاتفاق النفطي: إذا لم تكن هناك ملاحظة

شفق نيوز - أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنها ستطالب الحكومة الاتحادية المقبلة بتمويل رواتب 7 أشهر لم يتمّ صرفها للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم طيلة السنوات الثلاث الماضية، في حين توقعت تمديد الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد بشأن صادرات نفط كوردستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني عقب جلسة لمجلس وزراء كوردستان، أعرب خلاله عن قلقه إزاء استمرار استهداف الكورد في مدينة حلب السورية من قبل القوات الحكومية.

وقال هوراماني في المؤتمر، إنه "بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ستجري حكومة إقليم كوردستان محادثات مع المسؤولين في بغداد بشأن مسألة حصة كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية"، مردفا بالقول إن "الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب 7 أشهر للموظفين في اقليم كوردستان خلال السنوات الثلاث الماضية، واننا لن نتخلى عنها، وسنطالب بها جميعًا".

وأضاف أنه "لن نناقش مسألة الرواتب مع الحكومة الاتحادية المقبلة مجدداً، بل سنتحدث عن حصة الاقليم من الموازنة"، لافتا الى أنه "بحسب التعداد السكاني العام تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية العراقية 14%، ولكن "حتى الآن ما تمّ اعطاؤه لكوردستان كان أقل بكثير من حقوقه القانونية والدستورية".

وتطرق المتحدث الى الاتفاق النفطي المبرم بين أربيل وبغداد، والتي على اثرها تم استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وقال هوراماني، إن "الاتفاق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كانت في الأصل مخصصاً لفترة ثلاثة أشهر، وإذا لم يبدِ أي طرف ملاحظته على ذلك الاتفاق، فسيتم تجديده تلقائيا".

و بشأن الهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور" في السليمانية العام الماضي، قال المتحدث، إنه "لم نصل الى نتيجة بان يتم تسليمنا متهما بالهجمات المسيرة"، مؤكدا أنه "كانت هناك لجنة مؤلفة من الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، حيث عقدت عدة لقاءات واجتماعات، وتم خلال خلالها ذكر عدة أسماء، ولكن لم يتم القبض عليهم".

وتابع القول إنه "من الواضح أن الهجمات انطلقت من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، حتى أن المتهمين والمشتبه بهم ليس فقط لم يُقبض عليهم، بل منهم من خرج على وسائل التواصل الإجتماعي قبل ايام و تباهى بعدم القدرة عليه"، مشيرا الى أنه "بالنسبة للضمانات سابقا تم منحها لنا، ورغم ذلك قد أعادوا الهجمات مجددا".

وعن التصعيد بين الولايات المتحدة الاميركية، وايران، قال هوراماني، إن حكومة اقليم كوردستان ليست منحازة لأي طرف فيما يخص الصراعات الإقليمية، ولم يتم السماح بأن تُهاجم اي دولة جارة من أراضينا"، مؤكدا "نحن نريد حماية مواطنينا، ونطالب حماية بقية الشعوب ايضا".