حكومة اقليم كوردستان تصرف أكثر من ملياري دينار للمحاضرين

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، صرف أكثر من ملياري دينار مستحقات للأساتذة المحاضرين ضمن إطار عدد من الشروط.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الحكومة فإنها قررت صرف مليارين و609 ملايين، و250 الف دينار للأساتذة المحاضرين.

وسيتسلم المحاضرون حملة شهادة البكالوريوس 300 الف دينار عراقي، بينما سيتسلم حملة الدبلوم 250 الف دينار، حسب الكتاب.

وأشار الكتاب الرسمي إلى أن تلك المبالغ سيتم صرفها للمحاضرين فقط الذين لم يتم تثبيتهم على ملاك حكومة إقليم كوردستان أو الحكومة الإتحادية.

وسيتم صرف المبلغ لأولئك المحاضرين الذين باشروا في العام 2020 أو 2021 وهم مستمرون في عملهم، وإلى أولئك الذين الذين صدر أمر مباشرتهم في شهر تشرين الأول من العام الماضي وخلافه لا يتم صرف المبلغ.

ووفقا للكتاب فإن هذا المبلغ من الرواتب سيتم توزيعها على المحاضرين في لجانهم الموزعة على المدن بشرط أن يكون المحاضر لم يتسلم مستحقاته المالية لشهر تشرين الأول من العام 2020.