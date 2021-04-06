سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة اقليم كوردستان تصرف أكثر من ملياري دينار للمحاضرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T11:14:55+0000
حكومة اقليم كوردستان تصرف أكثر من ملياري دينار للمحاضرين

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، صرف أكثر من ملياري دينار مستحقات للأساتذة المحاضرين ضمن إطار عدد من الشروط. 

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الحكومة فإنها قررت صرف مليارين و609 ملايين، و250 الف دينار للأساتذة المحاضرين.

وسيتسلم المحاضرون حملة شهادة البكالوريوس 300 الف دينار عراقي، بينما سيتسلم حملة الدبلوم 250 الف دينار، حسب الكتاب.

وأشار الكتاب الرسمي إلى أن تلك المبالغ سيتم صرفها للمحاضرين فقط الذين لم يتم تثبيتهم على ملاك حكومة إقليم كوردستان أو الحكومة الإتحادية.

وسيتم صرف المبلغ لأولئك المحاضرين الذين باشروا في العام 2020 أو 2021 وهم مستمرون في عملهم، وإلى أولئك الذين الذين صدر أمر مباشرتهم في شهر تشرين الأول من العام الماضي وخلافه لا يتم صرف المبلغ.

ووفقا للكتاب فإن هذا المبلغ من الرواتب سيتم توزيعها على المحاضرين في لجانهم الموزعة على المدن بشرط أن يكون المحاضر لم يتسلم مستحقاته المالية لشهر تشرين الأول من العام 2020.

related

وزارة في اقليم كوردستان تقطع المنح المالية عن أكثر من 13 الف شخص

Date: 2021-01-06 11:02:19
وزارة في اقليم كوردستان تقطع المنح المالية عن أكثر من 13 الف شخص

حكومة اقليم كوردستان توافق على صرف المستحقات المالية للمحاضرين

Date: 2021-01-07 10:08:04
حكومة اقليم كوردستان توافق على صرف المستحقات المالية للمحاضرين

حكومة إقليم كوردستان تخصص ميزانية لشراء لقاح كورونا

Date: 2021-01-21 09:46:11
حكومة إقليم كوردستان تخصص ميزانية لشراء لقاح كورونا

وفاة لاجئ كوردي عراقي اثر سقوطه تحت قطار في ايطاليا وحكومة الاقليم تتكفل نقله

Date: 2019-09-09 11:32:55
وفاة لاجئ كوردي عراقي اثر سقوطه تحت قطار في ايطاليا وحكومة الاقليم تتكفل نقله

طالباني: فلنجعل من خفض قيمة الدينار العراقي فرصة لزيادة المنتجات المحلية

Date: 2020-12-22 10:32:17
طالباني: فلنجعل من خفض قيمة الدينار العراقي فرصة لزيادة المنتجات المحلية

اعضاء يقدمون طلبا لإدراج تأخير صرف الرواتب بجلسة برلمان الاقليم

Date: 2020-11-24 09:38:44
اعضاء يقدمون طلبا لإدراج تأخير صرف الرواتب بجلسة برلمان الاقليم

اقليم كوردستان يبت بمصير الدراسة والمعابر الحدودية بزمن كورونا ويحث لعقوبة

Date: 2020-10-14 10:19:59
اقليم كوردستان يبت بمصير الدراسة والمعابر الحدودية بزمن كورونا ويحث لعقوبة

تسجيل حالات وفاة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-09 08:06:59
تسجيل حالات وفاة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان