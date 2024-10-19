حكومة اقليم كوردستان تصدر أوامر بتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن الموافقة على تثبيت جميع الموظفين الذين يعملون بنظام العقود في وزارات ودوائر حكومة الإقليم على الملاك الدائم.

وجاء في بيان للحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس الوزراء وافق على تثبيت الموظفين المتعاقدين على الملاك الدائم الوزارات وفقا لنفس الشروط والاحتياجات والمعايير والإجراءات القانونية التي توفرها الحكومة الاتحادية لموظفيها، بالاضافة الى توفر جميع الشروط والاحتياجات الخاصة والعامة التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.

واضاف البيان انه تقرر ايضا اثناء تثبيت تعيين الموظف المتعاقد ستحتسب له الشهادة التي كان يمتلكها فعليا أثناء تعيينه موظفا متعاقدا.