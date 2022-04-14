حكومة اقليم كوردستان تصدر رداً على تقرير للخارجية الامريكية

شفق نيوز/ رد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في العراق واقليم كوردستان، مبيناً أن حكومة الإقليم صاغت برنامجاً شاملاً للإصلاح القانوني والمؤسساتي بشأن حقوق الإنسان وتنفذه في إطار (خطة اقليم كوردستان لحقوق الإنسان).

وجاء في بيان لمكتب المنسق ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت في 12 من نيسان الجاري تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق واقليم كوردستان، مبيناً الى مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان له آلية للعمل المشترك مع نظيراته الدولية ومنها القنصلية العامة الأمريكية في الإقليم بهدف المصادقة والمتابعة التفصيلية والاجابة عليها.

واوضح انه يمر على عدد من المسائل المحددة من التقرير الأمريكي ويقدم التوضيحات الكاملة على التقرير الذي سيتم إعداده خلال وقت قصير ويقوم بنشره.

واشار البيان الى انه كبداية يتوجب الاشارة الى ان حكومة الاقليم صاغت برنامجا شاملا للإصلاح القانوني والمؤسساتي من جانب حقوق الانسان وتنفذه في إطار (خطة اقليم كوردستان لحقوق الإنسان).

وأضاف البيان أن الخطة تمت المصادقة عليها في مجلس وزراء الإقليم بتاريخ 15 / 9/ 2021 ومنذ حينها وكخارطة طريق رئيسة لتبيان التقدم الحاصل في المجالات القانونية والمؤسساتية وهي فاعلة وبدأت بأعمالها، مبيناً ان خطة الإقليم للتوصيات الدولية للإصلاح تتضمن 27 مجالا لحقوق الإنسان والالتزام المؤسساتي لتنفيذها.

وتابع أنه في الوقت الحاضر الخطة تمر الآن بمرحلة التنفيذ ومن هذه الوجهة ستنظم العديد من ورش العمل في المجالات المختلفة لحقوق الانسان لتنمية القدرات البشرية وترسيخ التطورات، مبينا ان الجوانب المحلية والدولية في بداية صياغة الخطة شاركت في هذه العملية وان القسم الاكبر منها ابدوا الاستعداد لتنظيم ورش العمل بالتنسيق مع مكتب منسق التوصيات الدولية.