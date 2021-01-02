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حكومة اقليم كوردستان تصدر توضيحا حول عطلة غدا الاحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-02T09:33:32+0000
حكومة اقليم كوردستان تصدر توضيحا حول عطلة غدا الاحد

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، الشروع بالدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة في الاقليم إعتبارا من يوم غد الاحد المصادف 3 – 1- 2021.

وأعلن مجلس وزراء الاقليم الاسبوع الماضي تعطيل الدوائر الرسمية لمدة أسبوع بدءاً من 27 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولغاية الثاني من كانون الثاني (يناير) 2021 بمناسبة حلول اعياد رأس السنة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت أول أمس الخميس، عن موعد استئناف الدوام الرسمي في العراق، بعد تعطيل رسمي يخص بداية العام الجديد.

وذكر بيان للأمانة، "سيكون بدء الدوام الرسمي للعام الجديد، يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١/٤".

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