حكومة اقليم كوردستان تشكو من تحديات ايقاف المساعدات الدولية للنازحين

شفق نيوز/ عقد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمراً بشأن النازحين من باقي مناطق العراق الى داخل الاقليم، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة "IOM".

وانطلق صباح اليوم المؤتمر في مدينة اربيل تحت شعار "النزوح الداخلي وحقوق الإنسان في إطار خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان".

وافتتح منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري المؤتمر في كلمة له قال فيها، "إننا نواجه تحديات بتراجع تقديم الخدمات لمخيمات النازحين خاصة بعد إيقاف المساعدات الدولية لمخيمات في هذا المجال، ورغم جميع تلك التحديات فإن حكومة الإقليم ملتزمة في تقديم الخدمات والمساعدات للنازحين كافة".

وأضاف "نحن ملتزمون بتوفير الاستقرار والأمن لجميع النازحين خاصة اولئك المتواجدين ضمن الحدود الادارية لإقليم كوردستان".

وأشار زيباري الى انه الإقليم يستضيف حاليا على أرضه مليوناً والفي نازح ولاجئ يتواجدون في 22 مخيما، مردفا بالقول، إن تلك المخيمات تتوزع على المحافظات الثلاث وهي: أربيل، والسليمانية، ودهوك.