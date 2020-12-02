حكومة اقليم كوردستان تشرع غدا بصرف الرواتب

شفق نيوز/ أعلن رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاربعاء عن المباشرة بتوزيع الرواتب على الموظفين اعتبارا من تاريخ 3 – 12 – 2020.

وقال بارزاني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء إنه "خلال هذه الايام كنا على تواصل دائم مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي"، مردفا بالقول ان "مجلس الوزراء الاتحادي تعهد بمعالجة موضوع إرسال الرواتب في الايام المقبلة".

واستدرك القول انه "ولأي سبب ما إذا لم تصل رواتب الاقليم من بغداد في موعدها المحدد فإن حكومة الاقليم ستسد العجز الحاصل بالاقتراض لحين وصول تلك المبالغ"، مبينا ان حكومة الاقليم "ستسدد القرض من المبالغ التي سترسلها بغداد لاحقا".

وكان مجلس وزراء الاقليم قد عقد في وقت سابق من صباح اليوم جلسة لمناقشة مسألة الرواتب ومشروع الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 اضافة الى مواضيع اخرى تتعلق بالوضع الداخلي في الاقليم.