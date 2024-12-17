حكومة اقليم كوردستان تشرع بصرف رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، البدء بصرف رواتب الموظفين والعاملين للقطاع العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت الحكومة في بيان اليوم، أنه تم إيداع رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول في الحسابات المصرفية لمستفيدي "حسابي"، و سيتسلم أكثر من 191 ألف شخص رواتبهم رقمياً خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد الماضي، أن رواتب الموظفين الكورد، لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستوزع بعد غدٍ الثلاثاء.

وذكرت الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على قرار الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إقليم كوردستان، وبناء على توصية رئيس الحكومة مسرور بارزاني، زار وفد كوردي، بغداد، للتباحث مع وزارة المالية الاتحادية لحل مسألة رواتب الإقليم.

وأضافت أن "توزيع رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول، سيبدأ يوم الثلاثاء 17/ 12"، وفيما ثمنت صبر موظفي إقليم كوردستان، أكدت أنها "لن تتنازل عن حقوقهم بأي شكل من الأشكال".

وصباح يوم الأحد 15 من شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري، وصل وفد من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، الى العاصمة بغداد، للتباحث مع الجهات الاتحادية المعنية بمسألة تأخر تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني نوفمبر الماضيين وشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويعاني الموظفون والعاملون في القطاع العام باقليم كوردستان من اوضاع معيشية صعبة جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم الشهرية، وبسبب ذلك بدأت الاضرابات عن الدوام الرسمي تتصاعد بوتيرة عالية في محافظة السليمانية لتشمل قطاعات حيوية من المستشفيات والمدارس وغيرها من الدوائر والمؤسسات الحكومية.