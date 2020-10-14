حكومة اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب من يوم غد الخميس

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، الاربعاء، عن الشروع بتوزيع رواتب شهر ايلول/سبتمبر الماضي من العام الحالي اعتبارا من يوم غد الخميس.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير التربية آلان حمه سعيد، و وزير التعليم العالي آرام محمد قادر عقب اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عادل خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "غدا سنبدأ بتوزيع الرواتب" على الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم.

واضاف انه "يتعين ان ننسجم مع جدول توزيع الرواتب في بغداد ولهذا قررنا ان نصرف راتب الشهر التاسع، وهذا مجرد اجراء اداري لا أكثر".

وتابع عادل "سيتم تشديد الاجراءات الوقائية من الآن وصاعدا حفاظا على حياة المواطنين وفي نفس الوقت نؤكد على ضرورة الحفاظ على معيشتهم، وألّا تتوقف اعمالهم اليومية".