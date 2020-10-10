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حكومة اقليم كوردستان ترهن عودة النازحين إلى سنجار بأمر

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-10T11:53:02+0000
حكومة اقليم كوردستان ترهن عودة النازحين إلى سنجار بأمر

شفق نيوز/ اكد مدير عام التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء بحكومة اقليم كوردستان عبدالحكيم خسرو يوم السبت ان النازحين من قضاء سنجار مخيرون بالعودة الى ديارهم من عدمه.

وقال خسرو لوكالة شفق نيوز، ان اتفاق سنجار مهم، و يتضمن ثلاثة محاور وهي ادارية وامنية وخدمية من خلال تعاون تام بين بغداد واربيل، مضيفا ان الهدف من الاتفاق اعادة الاستقرار الى قضاء سنجار وضمان عودة النازحين.

وبشأن عودة النازحين وتعويضهم عما لحق بهم من الضرار قال المسؤول الحكومي الكوردستاني، ان لجنة الخدمات والاعمار ستقرر هل هم بحاجة الى تعويضات، مستدركا القول ان العودة ستكون طوعية ولكن نعتقد ان الظروف لو تهيأت فإن النازحين سيعودون طوعا.

وبخصوص تجريم اعمال داعش في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم قال خسرو انه يوم الاثنين المقبل سيكون هناك اجتماع اخر للجنة التي شكلت من قبل حكومة الاقليم للتواصل مع UNTAD للعمل على محاكمة مرتكبي جرائم داعش في تلك المناطق.

ورعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "إتفاقًا تأريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني"، بحسب ما اعلنه المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملاّ طلال امس الجمعة.

واضاف أن "الاتفاق ينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة أقليم كوردستان".

واكد وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الجمعة ابرام اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإعادة الأمن والاستقرار الى قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال احمد للصحفيين عقب اجتماع وفد الاقليم الى بغداد مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، انه بحضور الامم المتحدة وممثلي الاقليم وبغداد تم التوصل الى اتفاق لتطبيع الاوضاع الامنية والعسكرية والادارية في سنجار.

واردف بالقول ان الجانبين يهدفان الى عودة الاوضاع الى طبيعتها في سنجار، وان يعود النازحون الى ديارهم.

ولاقى الاتفاقا ترحيبا من قبل الولايات المتحدة الامريكية والبعثة الخاصة للام المتحدة في العراق.

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