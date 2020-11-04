سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

حكومة اقليم كوردستان: هجوم حزب العمال على البيشمركة تخطى الخط الأحمر

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-04T11:57:51+0000
حكومة اقليم كوردستان: هجوم حزب العمال على البيشمركة تخطى الخط الأحمر

شفق نيوز/ أدانت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بشدة هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في ناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك ، عادةً إياه "اعتداءً" على الإقليم، ومؤسساته الشرعية.

وشدد مجلس وزراء إقليم كوردستان خلال جلسة اعتيادية عقدها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، شدد على أن "إقليم كوردستان كيان سياسي وشرعي لشعب إقليم كوردستان"، مؤكداً أن قوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض كوردستان وشعبها".

وأضاف أن "أي هجوم من هذا النوع يعدُّ هجوماً على شعب كوردستان كافة. وإذ تقف حكومة إقليم كوردستان بالضد من الاقتتال الأخوي، إلا أن هجوم حزب العمال الكوردستاني اليوم قد تخطى الخط الأحمر في هذا الإطار، وبهذا الصدد يدين مجلس الوزراء بشدة الهجوم ويعتبره اعتداءً على إقليم كوردستان و مؤسساته الشرعية، وستعمل حكومة إقليم كوردستان على منع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم".

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، حذر رئيس الوزراء من "مخاطر تزايد تفشي فيروس كورونا في الإقليم وبالأخص مع حلول موسم الشتاء و البرد"، مشيراً إلى أن "انتشار الوباء في إقليم كوردستان وصل إلى مرحلة خطيرة مع تسجيل العديد من الضحايا يومياً"، وعلى ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء مؤسسات الحكومة بعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية ولا سيما في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، وأكدَّ أن الذين لا يبالون بالتحدي الخطير الذي يواجهه الإقليم ولا يلتزمون بالإرشادات الصحية، يتعمدون وللأسف، في وضع حياة الناس في خطر جدي، ويتسببون في موت أقاربهم وذويهم والمواطنين عموماً".

وبعد ذلك، قدّم وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي تقريراً بشأن تفشي الوباء في إقليم كوردستان وإستراتيجية الوزارة لمواجهته، وأعقب ذلك تقرير عرضه وزير الداخلية ريبر أحمد تناول فيه آلية تطبيق إجراءات الوقاية ومستواها وتعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كوردستان والمشاكل والمعوقات التي تعترض ذلك، كما طرح جملة مقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية من قبل مؤسسات الحكومة والمواطنين والمراجعين.

وفي فقرة ثانية من الاجتماع، استعرض وزير الداخلية تقريراً مفصلاً بالبيانات اللازمة بشأن عمل الشركات الأمنية في إقليم كوردستان، وتضمن شروط منح التراخيص لتلك الشركات وطبيعة التزاماتها ونشاطاتها، فضلاً عن إلزامها بدفع الضرائب الواجبة عليها ومراقبة عملها في مجال تقديم خدمات الحماية، وذلك بهدف تنظيم عمل ونشاطات الشركات الأمنية في إطار غرض تأسيسها مع مراعاة المصلحة العامة. وبعد التباحث وتبادل الآراء، قرر مجلس الوزراء وبعد مراجعة جميع الملاحظات والمقترحات، إعداد مشروع قانون بهذا الشأن لإحالته إلى برلمان كوردستان بهدف تشريعه، وذلك بعد أن يصادق عليه مجلس الوزراء.

related

كورونا .. 30 حالة وفاة و793 اصابة جديدة في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-06 11:20:57
كورونا .. 30 حالة وفاة و793 اصابة جديدة في اقليم كوردستان

اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-04 12:56:56
اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

كورونا .. أكثر من 1200 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-03 12:03:27
كورونا .. أكثر من 1200 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يعلن شفاء اكثر من 800 مصاب وتسجيل 523 حالة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-23 13:08:40
اقليم كوردستان يعلن شفاء اكثر من 800 مصاب وتسجيل 523 حالة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يسجل 28 حالة وفاة وأكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-11-01 11:51:24
اقليم كوردستان يسجل 28 حالة وفاة وأكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يعلن 19 حالة وفاة و 409 اصابات جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-08-27 12:13:13
اقليم كوردستان يعلن 19 حالة وفاة و 409 اصابات جديدة بفيروس كورونا

اقليم كوردستان يسجل 27 حالة وفاة و 579 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-02 10:37:46
اقليم كوردستان يسجل 27 حالة وفاة و 579 اصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يسجل 13 حالة وفاة و504 اصابات جديدة بكورونا

Date: 2020-09-05 12:01:35
اقليم كوردستان يسجل 13 حالة وفاة و504 اصابات جديدة بكورونا