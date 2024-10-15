حكومة اقليم كوردستان تدعم التعداد العام للسكان في العراق بشرطين

شفق نيوز/ تبادل رئيس اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان وجهات النظر بشأن التعداد العام للسكان في العراق المزمع إجراؤه في يوم 20 من شهر تشرين الثاني المقبل.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم ان مسرور بارزاني استقبل الحسّان على توليه منصبه، مجدداً دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل له في أداء عمله بما يضمن نجاح مهمته في العراق.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي جمع الجانبين دعم عملية التعداد السكاني شريطة أن توجه لتحسين الخدمات والارتقاء بها، بما يخدم مصالح جميع المواطنين والمكونات في العراق، وعدم توظيفها لأغراض أو أهداف سياسية.

وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.