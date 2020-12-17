حكومة اقليم كوردستان تخفف قيود زيارة السجون وتسمح بـ"الخلوة الشرعية"

شفق نيوز/ قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، التخفيف من القيود التي فرضتها على زيارة النزلاء في سجون الاقليم مع تفشي فيروس كورونا.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن الوزارة ويحمل توقيع الوزيرة كويستان محمد فإنه وفقا للاجراءات والتدابير الوقائية تقرر السماح لذوي النزلاء زيارة السجون على شكل مراحل.

واشار الكتاب الى الموافقة على استئناف "الخلوة الشرعية" للسجناء مع زوجاتهم.

ونوه الكتاب الى دخول تلك القرارات حيز التنفيذ من تاريخ صدوره الموافق 16 – 12 – 2020.

وقررت الوزارة، في مطلع شهر ايلول الماضي، السماح بزيارة النزلاء في السجون من قبل ذويهم بشكل مباشر، مشترطة ألّا يزيد عدد الزائرين عن ثلاثة اشخاص لكل نزيل، بعد نحو ستة اشهر من منع الزيارات للوقاية من تفشي فيروس كورونا.