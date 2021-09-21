حكومة اقليم كوردستان تخصص 126 مليار دينار لبناء السدود

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن موافقة رئاسة الحكومة على توفير مبلغ مقداره 126.751.449.563 دينار لبناء وترميم ثلاثة سدود هي "زلان" و"جق جق" و"كومسبان".

وجاء في بيان لوزيرة الزراعة بيكرد طالباني، ورد لوكالة شفق نيوز، ان المبلغ المشار اليه سيتم تسليمه للوزارة نقدا على شكل مراحل على ميزانية استثمار وزارة الزراعة ومصادر المياه.

واوضح البيان انه بعد توجيه طلب من قبل الوزارة الى رئاسة مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية مقدارها 126.751.449.563 دينار، وافقت رئاسة الحكومة مشكورة في المرحلة الاولى على تأمين قسم من المبلغ المخمن اللازم من اجل مواصلة المشاريع والشروع بخطوات بناء السدود وفقا لسلف المشاريع المشار اليها وجداول تقدم العمل.

واضاف البيان انه في اربيل تمت الموافقة على تخصيص مبلغ ميزانية مقترحة من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ مشروع سد (بستورة) بعد اعداد تصميم المشروع على ميزانية استثمار وزارة الزراعة ومصادر المياه.

ونوه الى ان بناء واستكمال هذه السدود يتوازى مع عملية تقييم طلبات الشركات الاستثمارية لبناء السدود ومشاريع الارواء خصوصا لتسعة سدود استراتيجية في الاقليم تشرف عليها وزارة الزراعة لاول مرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة في اطار خطة مواجهة ظاهرة الجفاف وحبس المياه والاستفادة من قنوات ومصادر المياه في اقليم كوردستان بهدف ايلاء الاهمية وازدهار قطاع الزراعة والري بشكل اكبر وحماية الامن المائي في اقليم كوردستان.