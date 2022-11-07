حكومة اقليم كوردستان تحصن اربيل استعدادا للسيول

شفق نيوز/ في العام الماضي تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وسيول جارف في أربيل تسببت بخسائر مادية جسيمة فضلاً عن مصرع عدد من الاشخاص، ما دفع رئيس وزراء إقلیم كوردستان الى التدخل بشكل مباشر في الأمر واتخاذ إجراءات عاجلة، كما وجه محافظ أربيل والجهات المعنیة بعقد مؤتمر لبحث سبل منع تكرار الفیضانات والكوارث التي تتسبب بوقوعها.

وفي هذا السياق تم عقد عدة ندوات لعرض المزيد من الأفكار الناجعة والعلمية في مجال كيفية التعامل مع الفيضانات في أربيل ومواجهتها، كما اتخذت الاستعدادات العملية في محافظة أربيل على مدى خمسة أشهر للتعامل مع الفيضانات والتداعيات التي تصاحب وقوعها.

ومن تلك الاستعدادات تنظيف قناة الكورنيش من بدايتها وحتى نهايتها وإزالة جميع العوائق التي بداخلها وتسببت في حدوث الفيضانات.

كما ومن خلال المناقصة، سيتم بناء جسرين متينين بدلاً من الحواجز، وهما حل جيد للغاية لمنع الفيضانات.

كما تم الشروع بتنفيذ العمل في شارع ذو ممرين وسيكتمل خلال أيام، في آخر حيروشنبيري في ناحية دارتو.

وفي حي أربيل الجديدة قامت فرق مديرية الري من خلال عدة شركات بتنظيف القناة، مما سيقضي على أي مشاكل في الكورنيش ويبعد خطر وقوع الفيضانات في الشارع.

وينفذ حاليا مشروع بناء قناة جديدة لمدينة هيران ستي ومحيطها، والتي كانت قد غمرتها مياه الفيضانات العام الماضي، حيث ستوجه المياه إلى سد بنصلاوة ثم إلى الكورنيش، الأمر الذي سيقضي على مخاطر الفيضانات في المنطقة هذا العام، وحتی الان تم اكمال 85% من المشروع.

وفيما يتعلق بطريق مصيف صلاح الدین، قرر رئیس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الايعاز بتنظيف ضواحي الطريق 150 متر بتكلفة 8 مليارات دينار.

وفي وسط أربيل، تم تنظيف معظم الأنفاق والجسور السفلية وشبكات المياه والجسور وسيتم فتحها من خلال البلديات الست ومديريات البيئة.

وسيتم إنشاء بركة لتجميع المياه في ناحیة دارتو لخزن المياه واستخدامها لاحقا لاغراض الزراعة والسياحة، حيث ستجمع المیاه التي تسبب الفيضانات.

ومن خلال هذه الأعمال، يمكن القول أن الممرات والمجاري المائية في محافظة أربيل قد تم العمل عليها بشكل جيد للغاية، وهو أمر غير مسبوق في السنوات الخمس عشرة الماضية.

وهذه بعض الأعمال التي تم القيام بها في محافظة أربيل للتعامل مع السيول والفيضانات، ومع كل هذه الإجراءات، يمكن منع احتمال حدوث أي فيضانات أو سيول في المحافظة وأطرافها.