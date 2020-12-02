سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

حكومة اقليم كوردستان تجتمع بشأن الرواتب وموازنة 2021

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-02T05:45:59+0000
حكومة اقليم كوردستان تجتمع بشأن الرواتب وموازنة 2021

شفق نيوز/ من المقرر ان يجتمع مجلس وزراء اقليم كوردستان صباح اليوم الاربعاء لمناقشة مسألة الرواتب ومشروع الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 اضافة الى مواضيع اخرى تتعلق بالوضع الداخلي في الاقليم.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات التابعة للحكومة في بيان، ان الاجتماع سيُعقد قبل ظهر اليوم بإشراف رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني لمناقشة المواضيع ادناه:

اولا: ملف الرواتب ومشروع قانون الموازنة لعام 2021 في العراق الاتحادي.

ثانيا: مشروع دراسة وتنظيم استيفاء الرسومات مقابل تقديم الخدمات.

ثالثا: تأسيس وتسجيل الشركات الجديدة في مجال الصحة والدواء والمستلزمات الطبية.

رابعا: مشروع خاص بـ(مستحقات العاجزين) في اطار قانون اصلاح الرواتب ومنح مستحقات وامتيازات المتقاعدين في اقليم كوردستان – العراق.

related

مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد جلسة لبحث احتمالية موجة نزوح جديدة

Date: 2019-10-09 08:23:51
مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد جلسة لبحث احتمالية موجة نزوح جديدة

افتتاح غرفة للتجارة في محافظة جديدة بإقليم كوردستان

Date: 2019-07-24 12:35:03
افتتاح غرفة للتجارة في محافظة جديدة بإقليم كوردستان

مجلس وزراء كوردستان يجتمع لمناقشة تطورات كورونا وعمل الشركات الأمنية

Date: 2020-11-04 06:41:54
مجلس وزراء كوردستان يجتمع لمناقشة تطورات كورونا وعمل الشركات الأمنية

مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع ومحادثات اربيل وبغداد على طاولته

Date: 2020-07-01 10:13:54
مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع ومحادثات اربيل وبغداد على طاولته

بعد تحويل 320 مليار دينار .. نشر جدول توزيع الرواتب في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-11 17:14:04
بعد تحويل 320 مليار دينار .. نشر جدول توزيع الرواتب في اقليم كوردستان

تظاهرة امام مجلس وزراء اقليم كوردستان

Date: 2019-09-02 11:42:11
تظاهرة امام مجلس وزراء اقليم كوردستان

حكومة اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب من يوم غد الخميس

Date: 2020-10-14 10:35:44
حكومة اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب من يوم غد الخميس

حكومة اقليم كوردستان تجتمع وثلاثة ملفات على طاولتها

Date: 2020-10-28 06:36:41
حكومة اقليم كوردستان تجتمع وثلاثة ملفات على طاولتها