حكومة اقليم كوردستان تجتمع بشأن الرواتب وموازنة 2021

شفق نيوز/ من المقرر ان يجتمع مجلس وزراء اقليم كوردستان صباح اليوم الاربعاء لمناقشة مسألة الرواتب ومشروع الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 اضافة الى مواضيع اخرى تتعلق بالوضع الداخلي في الاقليم.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات التابعة للحكومة في بيان، ان الاجتماع سيُعقد قبل ظهر اليوم بإشراف رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني لمناقشة المواضيع ادناه:

اولا: ملف الرواتب ومشروع قانون الموازنة لعام 2021 في العراق الاتحادي.

ثانيا: مشروع دراسة وتنظيم استيفاء الرسومات مقابل تقديم الخدمات.

ثالثا: تأسيس وتسجيل الشركات الجديدة في مجال الصحة والدواء والمستلزمات الطبية.

رابعا: مشروع خاص بـ(مستحقات العاجزين) في اطار قانون اصلاح الرواتب ومنح مستحقات وامتيازات المتقاعدين في اقليم كوردستان – العراق.