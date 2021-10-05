حكومة اقليم كوردستان تبرم مذكرة تفاهم مع معهد السلام الأمريكي لتمديد أعماله

شفق نيوز/ أبرم مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مسؤول المعهد الامريكي للسلام USIP ايلي ابو عون لتمديد اعمال المعهد في الإقليم.

وجاء في بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، ان دزيي استقبل يوم الثلاثاء ابو عون والوفد المرافق له، مشيرا الى ان ابو عون تطرق الى مشاريع المعهد الأمريكي للسلام في اقليم كوردستان والعراق في اخر المشاريع التربوية في تلعفر وسنجار وكذلك عبر عن شكره للتعاون والتسهيلات التي قدمتها مؤسسات حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ أعمال المعهد.

واشار البيان الى دزيي من جهته عبر عن شكره للوفد الضيف وثمن أعمال ونشاطات المعهد في اقليم كوردستان، متمنيا توسيع مشاريعه في الاقليم ومعربا عن استعداد الاقليم ودائرة العلاقات الخارجية للتعاون و انجاح أعمال المعهد ونشاطاته.

ونوه البيان الى ان الجانبين تطرقا الى تمديد برامج وأعمال المعهد في الإقليم واوضاع النازحين واللاجئين والتأكيد في الاعمال المقبلة على اعادة بناء الثقة بين المكونات والتفاهم لحل الخلافات.

كما أشار البيان؛ إلى أن الجانبين وقعا مذكرة للتفاهم بعد الاجتماع، مبينا ان الهدف من هذه المذكرة هو عمل الجانبين من اجل السلام والاستقرار والهدوء في اقليم كوردستان وجميع انحاء العراق، واوضح ان المعهد الأمريكي للسلام قرر تمديد أعماله في اقليم كوردستان.

يذكر ان المعهد الامريكي للسلام مستعد لإنجاز أعماله وفقا لقوانين اقليم كوردستان بالاستفادة من تجربة عمل خبراء دوليين ومحليين من أجل الاستقرار والقطاعات الخدمية ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين.