حكومة اقليم كوردستان تبرم عقدا بقيمة مليار دينار لتنفيذ المخطط الهيكلي لحلبجة

شفق نيوز/ أعلن وزير البلديات والسياحة في اقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الخميس، إسناد تنفيذ المخطط الهيكلي لمدينة حلبجة إلى شركة أجنبية معروفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده عوني مع محافظ حلبجة آزاد توفيق وممثل شركة "خطيب وعلمي في الإقليم "اذكار مراد" على هامش توقيع العقد الذي جرت مراسمه في مبنى الوزارة بمدينة اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال الوزير خلال المؤتمر، إنه سيتم تنفيذ المخطط الهيكلي خلال مدة 450 يوما، وبتكلفة مالية تزيد على مليار دينار من ميزانية حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف الشركة التي تنفذ المخطط الرئيسي لحلبجة هي شركة "خطيب وعلمي" هي شركة جيدة للغاية ومتطورة على مستوى الشرق الأوسط وسبق لها أن نفذت العديد من المخططات الهيكلية في إقليم كوردستان؛ ومن بينها الحزام الأخضر في أربيل، إلى جانب العديد من المشاريع الكبرى الأخرى.

من جهته قال ممثل شركة "خطيب وعلمي" خلال المؤتمر ذاته، إن هذا المشروع مهم لنا للغاية، لأننا نمتلك العديد من المشاريع على غرار هذا المشروع في اقليم كوردستان.

بدوره قال محافظ حلبجة بالمؤتمر، إن توقيع عقد هذا المشروع جيد للغاية وذو اهمية لحلبجة التي تتوسع يوما بعد آخر، وتحتاج إلى مخطط هيكلي.