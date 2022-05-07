حكومة اقليم كوردستان تباشر بتمويل رواتب شهر نيسان ومنحة الطلبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في وزارة المالية بحكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، بتحديد موعد إطلاق رواتب الموظفين الحكوميين للشهر الماضي، فيما أعلن عن البدء بصرف المنحة المالية للطلبة خلال الأسبوع الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة في وزارة المالية استأنفت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر نيسان/ ابريل الماضي، وسيتم اطلاق الرواتب يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من الشهر الجاري.

وبين أنه سيتم اعتباراً من يوم غد الاحد توزيع رواتب المديريات والدوائر التي لم تتسلم رواتبها لشهر آذار قبل عطلة العيد، مؤكدا انه سيتم صرف الرواتب كاملة من دون استقطاعات.

واشار المصدر إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد صرف المنح الشهرية لطلبة الجامعات والمعاهد لشهر آذار الماضي والبالغة ٦٠ الف دينار للطلبة خارج المحافظات و٤٠ الفا لطلبة داخل مراكز المحافظات.