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حكومة اقليم كوردستان تباشر بتزويد محافظتين وإدارتين مستقلتين بالبنزين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-20T08:01:45+0000
حكومة اقليم كوردستان تباشر بتزويد محافظتين وإدارتين مستقلتين بالبنزين

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تزويد محافظتين وإدارتين مستقلتين في الاقليم بـ400 الف لتر من البنزين يومياً لمعالجة أزمة الوقود.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم قررت تزويد محافظتيّ السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين بـ400 ألف لتر من البنزين العادي يومياً بسعر 690 ديناراً للتر الواحد.

وبينت ان البنزين الذي تقدمه وزارة الثروات الطبيعية الى السليمانية سيوزع وفق جدول زمني.

ويوم امس الاحد، اعلنت قائممقامية اربيل، ان كميات كبيرة من البنزين المدعوم من قبل حكومة اقليم كوردستان سيتم توزيعها في معظم محطات التعبئة اعتبارا من اليوم الاثنين بسعر مدعوم يبلغ 800 دينار للتر الواحد في عدد كبير من محطات التعبئة في اربيل ومحيطها، بناء على توصية من قبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بهدف تخفيض سعر البنزين وتحسين نوعيته.

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