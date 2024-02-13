حكومة اربيل تعلن حالة "التأهب" لمواجهة فيضانات محتملة

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، حالة "التأهب" لمواجهة فيضانات محتملة خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الجهات المعنية ترأسه محافظ اربيل اوميد خوشناو وفقا لبيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث جميع الإجراءات المتبعة لموسم الشتاء هذا العام".

واضاف انه "تم توجيه قائمقاميات والمديريات كافة بتشكيل غرف عمليات لمواجهة أي فيضانات محتملة اضافة الى التوجيه بتنظيف مجاري المياه وخاصة المناطق التي يُحتمل تجمع مياه الأمطار فيها".

وكان الراصد الجوي الكوردي، أحمد كلاري، حذر أول أمس الأحد، عبر وكالة شفق نيوز، من انخفاض حاد في درجات الحرارة نتيجة لالتقاء منخفضين جويين قادمين من البحرين الأحمر والمتوسط، مرجحاً تساقط ثلوج وامطار مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في معظم مناطق إقليم كوردستان.