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حكومة اربيل تعلق على حادثة تعرض مطاعم لإطلاق نار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-15T14:07:26+0000
حكومة اربيل تعلق على حادثة تعرض مطاعم لإطلاق نار

شفق نيوز/ طمأن محافظة اربيل بالوكالة هيمن قادر يوم الجمعة اصحاب المطاعم التي تعرضت لإطلاق النار بأن المتهمين بهذه الفعلة لن يفلتوا من قبضة القانون وسيتم القاء القبض عليهم في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال زيارة اجراها قادر مع قائممقام محافظة أربيل نبز عبد الحميد مساء اليوم الى محل الحادث.

وقال اعلام المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في الساعة 2:30 دقيقة من فجر اليوم قام اربعة اشخاص ممن لا يتحلون بالمسؤولية وبسبب نفاد الطعام بالاعتداء على مطعم "سامال" لبيع وجبات "الباجة" ومطاعم اخرى مجاورة له عبر اطلاق النار عليها".

ونقل البيان عن المحافظ بالوكالة قوله "لا نسمح بأي شكل من الاشكال بأن يفلت المتهمون من قبضة القانون بعد مهاجتهم ممتلكات الناس، وزعزعتهم أمن المدينة، واعتدائهم على الكسبة"، مردفا بالقول "نطمئنكم بأن قوات الشرطة والأمن (الآسايش) شرعت باجراءات لإلقاء القبض على المتهمين في أسرع وقت ممكن، وسنقدم كل ما نستطيع فعله من مساعدة ودعم".

واشار البيان ان المتهمين اطلقوا نيرانا كثيفة على مطعم "سامال" والحقوا اضرارا مادية فادحة به وبمطعمين آخرين، ومطبعة.

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