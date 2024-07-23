حكومة إقليم كوردستان تتوقع ان يصل انتاج البطاطس إلى مليون طن هذا العام

شفق نيوز/ توقعت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن يصل الإنتاج المحلي من محصول البطاطس للعام الحالي إلى مليون طن.

وقالت الحكومة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "سيصل إنتاج البطاطس هذا العام إلى مليون طن".

وأضاف البيان أنه "في الأيام القليلة المقبلة، سنصدر بطاطس كوردستان إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان".

وتابع البيان أنه "في هذا العام، سيتم تصدير ما مجموعه 40 ألف طن من البطاطس إلى بلدان أخرى".

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت امس الاثنين البدء بتصدير 100 ألف طن من البطاطس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.