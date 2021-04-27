حكومةالإقليم: 70 قرية في دهوك بلا كهرباء جراء القتال الدائر بين تركيا وحزب العمال

شفق نيوز/ أكدت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء أن 70 قرية في ناحية "كاني ماسي" التابع لقضاء العمادية في محافظة دهوك حُرمت من من التجهيز بالطاقة جراء القتال الدائر بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه بسبب ذلك القتال تضرر الخط 33 "KV" الناقل للكهرباء (سرسنگ - كاني) ماسي لتنقطع الطاقة عن 70 قرية".

وأضاف البيان أن فريق صيانة مؤلف من 22 عاملا من وزارة الكهرباء توجهوا لإصلاح الخلل بالتعاون مع مواطنين كدليل مع الفريق"، مشيرا إلى أن الفريق زار المنطقة إلّا أنه للأسف وجراء انفجار أُصيب أحد العاملين والمواطنين الدليلين".

يذكر أن الجيش التركي يقوم بعمليات عسكرية منذ أيام في مناطق ناحية "كاني ماسي" وأقام نقاطا عسكرية في مواقع استراتيجية بقرى في الناحية.

كما شهدت المناطق اشتباكات بين عناصر حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي الذي كثف من القصف المدفعي والجوي على المنطقة.