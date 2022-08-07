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حكم قضائي بحق تسعة من متعاطي المخدرات في گرميان 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-07T12:44:26+0000
حكم قضائي بحق تسعة من متعاطي المخدرات في گرميان 

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش ادارة گرميان في اقليم كوردستان، اليوم الاحد،  إدانة تسعة من متعاطي المخدرات.

وقالت مديرية اسايش إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات كركوك - كرميان حكمت على تسعة متهمين بالتعاطي للمخدرات بالسجن لمدة عام.

وبحسب البيان، فقد تم اعتقال تسعة مشتبه بهم من متعاطي المخدرات في كرميان خلال الأشهر الماضية، مشيرا الى إحالة قضاياهم للقضاء واعترفوا بجرائمهم أمام قاضي التحقيق.

وحكمت محكمة جنايات كركوك گرميان على كل من المتهمين بالسجن لمدة عام.

وتتراوح أعمار المشتبه بهم بين 25 و 40 عاما، أربعة منهم من شرق كردستان والاخرون من سكان گرميان.

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