سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكم بالسجن على أربعة من معتقلي قضية "بادينان" بينهم صحفي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-08T07:40:30+0000
حكم بالسجن على أربعة من معتقلي قضية "بادينان" بينهم صحفي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات اربيل الثانية، يوم الاثنين، حكما ضد اربعة من معتقلي ما يعرف بقضية "بادينان" تراوحت بين سنتين وأربع سنوات بينهم الصحفي شيروان شيرواني الذي حكم في قضية اخرى بست سنوات.

وقال محامي الدفاع هريم شرواني في مؤتمر صحفي عقده أمام محكمة جنايات اربيل، "هذا الحكم نعتبره حكماً سياسياً لان المحكمة استندت الى ادلة ضعيفة ولا يحاكم المتهم بها بهذه المدة وسوف نقوم بالطعن فيه في محكمة التمييز".

وفي وقت سابق قررت محكمة الجنايات في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان الإفراج عن خمسة آخرين من معتقلي "بادينان" بعد انقضاء أكثر من عام كامل على مدة حبسهم.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.

related

إصابات كورونا كوردستان تقترب من 270 ألف حالة

Date: 2021-08-16 13:59:36
إصابات كورونا كوردستان تقترب من 270 ألف حالة

وزارة كهرباء كوردستان: لا نزود أي مكان خارج الإقليم بالطاقة

Date: 2021-07-02 10:05:27
وزارة كهرباء كوردستان: لا نزود أي مكان خارج الإقليم بالطاقة

عاصفة قطبية تجتاح إقليم كوردستان خلال أيام

Date: 2021-09-21 08:55:26
عاصفة قطبية تجتاح إقليم كوردستان خلال أيام

مالية إقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب شهر أيلول

Date: 2021-10-03 10:05:13
مالية إقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب شهر أيلول

اقليم كوردستان يوقف الدوري الممتاز لكرة القدم حتى اشعار اخر

Date: 2020-03-11 13:30:56
اقليم كوردستان يوقف الدوري الممتاز لكرة القدم حتى اشعار اخر

وزير صحة اقليم كوردستان يعلن رسمياً الدخول لـ"مرحلة الخطر الحمراء"

Date: 2021-08-09 11:22:10
وزير صحة اقليم كوردستان يعلن رسمياً الدخول لـ"مرحلة الخطر الحمراء"

إقليم كوردستان يسجل 1159 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

Date: 2021-04-14 11:48:03
إقليم كوردستان يسجل 1159 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

جريح باشتباكات بين حزب العمال واهالي قرية حدودية في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-24 09:16:18
جريح باشتباكات بين حزب العمال واهالي قرية حدودية في إقليم كوردستان