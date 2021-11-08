حكم بالسجن على أربعة من معتقلي قضية "بادينان" بينهم صحفي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات اربيل الثانية، يوم الاثنين، حكما ضد اربعة من معتقلي ما يعرف بقضية "بادينان" تراوحت بين سنتين وأربع سنوات بينهم الصحفي شيروان شيرواني الذي حكم في قضية اخرى بست سنوات.

وقال محامي الدفاع هريم شرواني في مؤتمر صحفي عقده أمام محكمة جنايات اربيل، "هذا الحكم نعتبره حكماً سياسياً لان المحكمة استندت الى ادلة ضعيفة ولا يحاكم المتهم بها بهذه المدة وسوف نقوم بالطعن فيه في محكمة التمييز".

وفي وقت سابق قررت محكمة الجنايات في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان الإفراج عن خمسة آخرين من معتقلي "بادينان" بعد انقضاء أكثر من عام كامل على مدة حبسهم.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.