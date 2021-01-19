حكاية طيور حديقة السليمانية العامة في صور

شفق نيوز/ عندما نتأمل الطيور المحلقة في السماء.. نعلم كم هي رائعة تلك الكائنات المتفائلة دائماً والمستمرة في الحياة.. والتي تقاسي البرد فتهاجر بحثاً عن مأوى الحب والحنان والعطف.. على أمل لقاء بيت السعادة.. وعش الحنان والمحبة..

وعندما تزور مدينة السليمانية، سيكون من المحتم عليك المرور بالحديقة العامة للمدينة التي تسمى بالكوردية "باخى گشىي" فالهدوء والراحة والهواء المنعش والطيور الجميلة هي مبتغى زائريها وخاصة القراء منهم.

"ريبوار دلاك" صاحب فكرة الطيور في الحديقة العامة، يقول لوكالة شفق نيوز، "عندما تبحث الطيور عن غذائها فأنها تحط على الارض للبحث عما يسد جوعها، وهو ما حصل لي عندما مررت في احدى الصباحات لأخذ قسط من الراحة في الحديقة وجدت مجموعة طيور تبحث عن الأكل فأطعمتها ببعض الخبز ولم تهرب مني حينها، ففكرت ان اقيم لها بيتا في الحديقة ليكون منظرا جميلا للمدينة وعملاً خيرياً لإطعام تلك الطيور وان تكون رفيقة لمحبيها".